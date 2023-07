Depois da goleada por 6-0 ao modesto SC Lanskron, do quarto escalão do futebol austríaco, o Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu o segundo jogo da pré-temporada, desta feita frente ao Gorica, da segunda liga da Eslovénia.

Khaibari e Radeef marcaram os golos da equipa saudita, que já contou com Rúben Neves, médio internacional português que é reforço de verão e foi lançado por Jesus no decorrer do encontro, tendo feito a estreia.

Refira-se que o ex-FC Porto Moussa Marega, dispensado pelo técnico português do estágio, não participou na partida. Por outro lado, o ex-Sporting e Benfica André Carrillo foi titular.