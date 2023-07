O futebolista português Diogo Gonçalves deu cartas na sua primeira aparição em jogos de pré-época do Copenhaga, ao abrir o marcador do triunfo por 2-0 sobre os alemães do Schalke 04, esta tarde, em solo germânico.

No Grenzland-Stadion, Diogo Gonçalves abriu o marcador aos 35 minutos, numa bela jogada coletiva em que o português fez uma simulação em zona frontal para tirar um adversário do caminho e receber mais à frente o passe de um colega de equipa. Na sequência, foi marcar, só com o guarda-redes pela frente.

Bardghji marcou o 2-0, aos 39 minutos, num jogo em que Diogo, que foi campeão pelo Copenhaga e pelo Benfica em 2022/23, foi substituído aos 55 minutos.