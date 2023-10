O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, perdeu na receção ao Al Ahli (1-0), esta sexta-feira, na nona jornada da liga saudita.

A equipa do alemão Matthias Jaissle esteve melhor na primeira parte e ameaçou os anfitriões no contragolpe. Em cima da meia-hora, numa jogada que começou nos pés de Mahrez, Franck Kessié rompeu na grande área e aplicou um remate para abrir o marcador.

Logo após o intervalo, Nuno Espírito Santo refrescou as laterais e deu outra dimensão ofensiva à equipa.

O Al Ittihad dominou, esteve muito perto do empate no dérbi de Jeddah, mas revelou falta de acerto na finalização. Aos 71 minutos, Karim Benzema até marcou, mas o lance foi anulado após revisão das imagens no VAR, isto porque no início da jogada tinha existido um pisão de Igor Coronado sobre um defesa visitante.

Ao 12.º minuto de descontos, Benzema voltou a marcar, mas desta feita o lance foi invalidado por fora de jogo do avançado francês.

Depois do empate na última jornada, o Al Ittihad volta a tropeçar e falha a ultrapassagem ao Al Nassr, que empatou esta sexta-feira e segue com 19 pontos no terceiro posto. O campeão saudita é quarto classificado, também com 19 pontos, os mesmos que o Al Ahli passa a somar, subindo ao quinto posto.