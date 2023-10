Balde de água fria em Riade.



O Al Nassr esteve a vencer por 2-0, mas permitiu a recuperação do Abha Club. Um golaço de Toko Ekambi, nos descontos, impediu o vice-campeão saudita de chegar à 11.ª vitória seguida na temporada.



Com Ronaldo e Otávio na equipa inicial, Luís Castro dificilmente poderia ter imagino melhor arranque de jogo. Logo aos três minutos, o capitão do Al Nassr tocou de calcanhar para Brozovic e este na área serviu o ex-FC Porto para o 1-0.



Em cima da meia hora, outras das duas estrelas do Al Nassr combinaram para o 2-0: Sadio Mané cruzou na esquerda e Talisca emendou na pequena área. A superioridade do vice-campeão saudita era clara, mas um erro de Otávio, que carregou em falta na área Al Sudani, permitiu ao Abha Club beneficiar de uma grande penalidade. Com tranquilidade, Bguir reduziu para 2-1.



A segunda parte foi mais aberta. O Abha Club ameaçou o empate, mas Sultam fez a vez de Nawaf e evitou o 2-2. Na resposta, Talisca falhou de forma incrível o 3-1. De resto, não faltam oportunidades para o Al Nassr fechar em definitivo a partida: Cristiano Ronaldo teve um golo anulado e uma finalização que não é habitual falhar na área.



A perder por apenas um golo de diferença, o Abha acreditou sempre que era possível resgatar, pelo menos, um ponto deste encontro. Nawaf ainda evitou o golo de Toko Ekambi com uma defesa com a cara (77m), mas nada pôde fazer para travar o pontapé fortíssimo e colocado do avançado camaronês. Um golaço que impediu o Al Nassr de ultrapassar o Al-Hilal, de Jesus e Rúben Neves, na segunda posição e aproximar-se do líder Al-Taawon.