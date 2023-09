Roberto Mancini estreou-se como selecionador da Arábia Saudita com uma derrota por 3-1 com a Costa Rica.

O jogo foi realizado em Newcastle, clube inglês que é detido pelo Fundo de Investimento Público saudita, e teve pouca adesão do público, apesar dos preços simbólicos praticados no sentido de compor as bancadas do St. James Park.

O resultado foram enormes clareiras, algo raríssimo nos jogos em Terras de Sua Majestade e a prova de que a Arábia Saudita ainda tem um longo caminho a percorrer rumo à aceitação noutras latitudes.

Antes do jogo, no exterior do estádio um grupo de pessoas levou a cabo uma manifestação em nome dos adeptos do Newcastle contra aquilo que consideram ser uma «lavagem desportiva saudita» e também a expor casos de desrespeito pelos direitos humanos naquele país.

Segundo a Sky Sports, o Ministro dos Desportos da Arábia Saudita isolou o treinador e os jogadores após o jogo, impedindo-os de prestar declarações à imprensa alegadamente devido ao embaraço provocado pela derrota.

A Arábia Saudita volta a jogar em Newcastle na próxima terça-feira diante da Coreia do Sul.