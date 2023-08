Neymar já está na Arábia Saudita para consumar a mudança para o Al Hilal, de Jorge Jesus.

Recrutado ao Paris Saint-Germain, o internacional brasileiro viajou com estilo, no luxuoso Boeing 747 do Príncipe Alwaleed bin Talal, um dos donos do Al Hilal, que o cede à equipa.

Já em Riade, Neymar foi recebido com pompa, e presentado com flores e um cachecol do Al Hilal.