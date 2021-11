O árbitro espanhol Jesús Gil Manzano, de 37 anos, foi o designado para apitar o República da Irlanda-Portugal às 19h45 de quinta-feira, no penúltimo jogo da seleção nacional no grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022.

A confirmação da equipa de arbitragem foi feita nos últimos minutos através do sítio oficial da UEFA, sendo os assistentes Iñigo e Ángel Nevado e o quarto árbitro Ricardo de Burgos.

No vídeo-árbitro vai estar Alejandro Hernández, assistido por Guillermo Cuadra Fernández, numa equipa de arbitragem 100 por cento espanhola.

O jogo realiza-se no Aviva, em Dublin.

Portugal é segundo classificado do grupo, com 16 pontos, tendo menos um ponto, mas também menos um jogo do que a líder Sérvia, com quem vai disputar a qualificação direta. A República da Irlanda, quarta classificada, com cinco pontos, já não tem hipóteses de qualificação.

No passado recente, Gil Manzano apitou o Benfica em Leipzig, para a Liga dos Campeões, em novembro de 2019 (empate 2-2), o mesmo mês em que dirigiu um Luxemburgo-Portugal (vitória lusa por 2-0) na qualificação do Euro 2020. Esteve, também, no épico Rio Ave-Milan, em outubro de 2020, no play-off da Liga Europa.