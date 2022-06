O Talleres Córdoba, do português Pedro Caixinha, empatou em casa do Arsenal Sarandi (1-1), na quarta jornada do campeonato argentino, e segue em 14.º lugar, a três pontos do trio de líderes.

O Arsenal Sarandi adiantou-se no marcador já no período de descontos da primeira parte, através de um golo do avançado Sebastian Lomonaco, mas a equipa de Pedro Caixinha restabeleceu o empate aos 54 minutos, com um autogolo do central Gonzalo Goni.

Com este empate, o primeiro até ao momento, o Talleres Córdoba segue em 14.º lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, numa prova liderada por um trio de equipas, Estudiantes, Platense e Newells Old Boys, todos com sete pontos, e menos um jogo.