Já no último semestre do contrato com o River Plate, Enzo Pérez recebeu um incentivo arrebatador dos adeptos do River Plate, na noite de quarta-feira.

Poucas horas depois de ter saído a informação de que o antigo jogador do Benfica tinha adiado a assinatura de um novo vínculo, o público do Estádio Monumental deixou bem patente a sua opinião.

«Enzo é do River, do River não sai», gritaram 86 mil adeptos no Estádio Monumental, em dia de jogo com o Colón, que o River venceu por 2-0.

Veja o vídeo: