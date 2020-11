O futebolista argentino Fernando Gago prepara-se para terminar a carreira de futebolista, aos 34 anos. O médio, que se notabilizou pela passagem pelo Real Madrid entre 2007 e 2011, já comunicou a decisão aos colegas do Vélez Sarsfield e a decisão foi confirmada por um dos dirigentes do clube.

«Para nós é algo duro, difícil de aceitar, porque sabemos o nível de exigência que pede aos companheiros, tudo o que transmite no balneário num plantel tão jovem. Por outro lado, temos de estar conscientes de que fez um grande esforço para recuperar da última cirurgia, mostrou personalidade, entrega e profissionalismo, mas temos de aceitar. Não é uma decisão de um dia para o outro, seguramente consultou a família e perdemos um elemento muito importante no plantel», afirmou o diretor-desportivo do Vélez Sarsfield, Pablo Cavallero, em declarações à Radio Continental, esta terça-feira.

O dirigente acrescentou ainda que o clube está a procurar que Gago esteja, mesmo fora dos relvados, a acompanhar a equipa pelo menos até final de 2020.

«É uma decisão que está tomada, mas seria bom que pelo menos nos acompanhasse no dia a dia, mesmo sem competir. Vamos convidá-lo, já o fizemos, para nos acompanhar até dezembro nos treinos, que esteja presente. O jogador jovem tem sempre uma referência e ele é uma referência no plantel», acrescentou Cavallero.

Algumas fases da carreira de Gago ficaram marcadas pelas lesões, algo que Cavallero admitiu ter pesado na decisão do jogador.

Internacional pela seleção da Argentina por 61 ocasiões, Gago, formado no Boca Juniors, onde subiu a sénior, chegou ao futebol europeu pela porta do Real Madrid em janeiro de 2007. Ali ficou até final de 2010/2011. Rumou depois por empréstimo à Roma e voltou a Espanha para jogar no Valência, em 2012. No final de 2012/2013, voltou à Argentina para jogar no Vélez, passou depois mais seis anos no Boca e estava, desde 2019, a cumprir a segunda passagem pelo Vélez.