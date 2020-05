Diego Armando Maradona. Lionel Andrés Messi. Dois gigantes, dois filhos da Argentina. Qual o melhor? Haverá uma resposta concludente a esta questão? Estamos, afinal, a falar provavelmente dos dois melhores de todos os tempos ou, pelo menos, de dois dos melhores de sempre.



Ora, para o Presidente da República da Argentina a dúvida não existe. Em conversa com a TNT Sports, Alberto Fernández, hincha do Argentinos Juniors, respondeu assim: «Nunca vi nada igual a Maradona. E o melhor Maradona que vi foi no Argentinos. Tinha o dom natural que fez dele o Maradona que sempre foi. A comparação com Messi é injusta, porque estiveram em futebóis diferentes.»



«Naquele futebol», continua, «Maradona era único. A força era importante, havia entradas muito duras e Maradona tinha a capacidade de aguentar tudo. Era maravilhoso ver Maradona a jogar, maravilhoso. Podia ter dez colegas de equipa muito fracos e mesmo assim tornar a sua equipa competitiva. O tipo jogava sozinho, era extraordinário. Messi vive num outro futebol, o que eu vi Maradona a fazer... não vi em mais nenhum.»



Maradona acabou a carreira com 91 jogos e 34 golos pela seleção da Argentina. Foi campeão do mundo em 1986. Messi leva 138 internacionalizações e 70 golos, mas ainda não tem um grande título conquistado.