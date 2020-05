O ex-avançado argentino Martín Cardetti jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho no último ano do brasileiro no PSG, imediatamente antes de rumar ao Barcelona, onde viria a ser considerado o melhor jogador do Mundo.

Conhecedor privilegiado do talento de Ronaldinho, Cardetti, hoje treinador, não tem dúvidas: se fosse treinador e tivesse de escolher entre ele e o compatriota Messi, optaria pelo primeiro.

«Como treinador, escolheria para a minha equipa o melhor Ronaldinho em vez de Messi. Ele divertia-se sempre, estava constantemente a fazer coisas com a bola e praticava muito para replicar isso nos jogos. Tudo o que se vê num estádio tem muito trabalho», disse.

«Estive um ano com Ronaldinho e é um jogador diferenciado, tocado por Deus, algo diferente. Podem ver que cada movimento que ele faz é diferente de todos. Há pouquíssimos jogadores como ele no Mundo e vai ficar na história do futebol. É um orgulho para mim ter jogado com um jogador dessa claque», concluiu.