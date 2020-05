Dia 1 de maio, é dia do Trabalhador e é também o dia que assinala o primeiro golo oficial de Lionel Messi com a camisola do Barcelona. Faz hoje precisamente quinze anos, tinha o jovem argentino apenas dezassete anos.

Foi mesmo a acabar a temporada de 2004/05 e foi, aliás, o único golo da então jovem promessa nessa época. Eto’o marcou o primeiro golo dos catalães, na receção ao Albacete, e Messi fixou o resultado final com um golo em tempo de compensação.

Um golo que contou com uma assistência açucarada do «padrinho» Ronaldinho que permitiu ao jovem argentino brilhar com um chapéu bem tirado ao guarda-redes.

Foi apenas o primeiro, depois vieram muitos mais.

Recorde este golo histórico que faz esta sexta-feira quinze anos: