A imprensa internacional tem dado conta acerca de uma eventual mudança de Lautaro Martínez para o Barcelona. Confrontado com a possibilidade do compatriota deixar o Inter de Milão, Javier Saviola considerou que «não é fácil jogar com Messi».



«Sinceramente acho que Lautaro é um jogador que pode ser útil ao Barcelona, mas sabemos o que significa estar ao lado de Suárez, Messi e de outras grandes estrelas. O que digo é que não é fácil jogar com eles», disse o ex-Benfica, em declarações à «Gazzetta dello Sport».



O antigo futebolista argumentou a sua ideia. «É difícil jogar ao lado Messi, porque para manter o seu ritmo é preciso outro tipo de concentração. Parece fácil, mas não é», reforçou.



A cumprir a segunda temporada na Europa com a camisola do Inter de Milão, Lautaro leva 25 golos em 66 encontros.