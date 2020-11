Lionel Messi deixou esta quarta-feira uma mensagem de apoio ao compatriota Diego Armando Maradona, operado nas últimas horas a um coágulo no cérebro.

«Diego, toda a força do mundo. Eu e a minha família queremos ver-te bem o mais rapidamente possível. Um abraço de coração», escreveu Leo, nas redes sociais.

Recorde-se que Maradona foi operado com sucesso. As duas maiores figuras do futebol argentino trabalharam juntas em 2009 e 2010, quando Diego orientou a seleção das pampas.