Sebastián Battaglia não resistiu à eliminação frente ao Corinthians na Libertadores e foi despedido do comando técnico do Boca Juniors.



O técnico de 41 anos terminou assim a etapa nos «xeneizes», clube onde chegou em agosto de 2021 e pelo qual conquistou a Taça da Argentina e a Taça da Liga argentina.



O jornal «Olé» escreve que o ex-jogador do FC Porto e atual treinador da equipa secundária do Boca Juniors, Hugo Ibarra, vai suceder a Battaglia interinamente.