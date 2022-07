O Palmeiras prosseguiu o passeio na Libertadores. Depois de ter vencido por 3-0 no Paraguai, o campeão em título goleou o Cerro Porteño por 5-0.



Apesar de Abel ter feito algumas alterações na equipa habitual, o Verdão não deu hipóteses ao emblema paraguaio. O conjunto do técnico português chegou ao intervalo a ganhar pela margem mínima graças a um autogolo de Samudio.



Na segunda parte o Palmeiras construiu a goleada com golos quatro golos nos últimos vinte minutos. Rony bisou - um deles foi um pontapé acrobático incrível -, Breno Lopes e Gómez também marcaram.



Por sua vez, o Talleres Córdoba foi a Santa Fé vencer o Colón por 2-0 e assegurar um lugar nos quartos de final da prova.



Após um nulo no final da primeira parte, a formação de Pedro Caixinha chegou aos golos do triunfo por Girotti (47m) e Martino (90+7).



Veja o golaço de Rony e os restantes golos do Palmeiras: