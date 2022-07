Com várias ausências na equipa, o Corinthians resistiu na Argentina e eliminou o Boca Juniors, apurando-se para os quartos de final da Libertadores. No final do encontro, Vítor Pereira salientou o espírito e a atitude dos seus jogadores.



«O espírito muitas vezes supera as dificuldades. Temos muitos jogadores de fora. Mesmo com tantas dificuldades, não nos apoiamos nelas, chegamos aqui e lutámos até o último minuto. É uma vitória que vai ficar na história do Corinthians. Foi uma vitória heroica de um grupo de jogadores que tem o espírito corintiano. Eles sabem sofrer, continuar organizados, lutar e competir até ao fim. Fomos uns justos vencedores pelas nossas atitudes no jogo», referiu, citado pela imprensa brasileira.



«Mantemo-nos vivos no Brasileirão, na Taça do Brasil e agora na Libertadores. Tenho visto este espírito em praticamente todos os jogos. Este é o espírito, esta humildade, a forma como trabalhamos. O espírito dos que estão de fora, a tentativa de ajudar quem está dentro, os que entram, é um grupo espetacular», acrescentou o treinador português.



O Corinthians fez história e igualou um registo com quase 60 anos que pertencia ao Santos de Pelé. O Timão tornou-se na segunda equipa brasileira a eliminar o Boca Juniors a Libertadores em jogos disputados na Bombonera.