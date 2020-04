Willy Caballero abordou o erro frente à Croácia, no Mundial 2018, na Rússia e que lhe custou a titularidade na seleção argentina. «Se fosse fanático, tinha mandado Sampaoli à merda», disse o guarda-redes sobre o selecionador da altura.

«As críticas? Nós argentinos temos uma questão que não é de amor à camisola, mas sim de fanatismo e mediante o fanatismo elogiamos ou destruímos em segundos. E isso está mal. Não permitimos o erro e através do erro melhorar e ser melhor», começou por argumentar o guarda-redes.

Questionado sobre se fosse o selecionador se optaria por retirá-lo da baliza no jogo seguinte, o guardião do Chelsea atirou então: «É difícil ser treinador e não posso comentar, nesse sentido. Sampaoli acreditou que era conveniente e pronto. Se eu fosse um fanático tinha-o mandado à merda, mas não sou fanático, vivo disto e trato de respeitar os meus colegas e o que entrou fez bem as coisas para poder jogar», disse sobre a troca por Armani.

«Na minha carreira tive muitos treinador que decidiram bem e mal pôr-me ou tirar-me da equipa: nunca perguntei e sempre assumi. Então, nesse momento, assumi a decisão e tratei de apoiar quem ia jogar. Oxalá um dia possa ser treinador para estar nessa situação», concluiu.