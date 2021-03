O Boca Juniors teve de suar para vencer o modesto Claypole na Taça da Argentina. E apesar da derrota por 2-1, a equipa do quarto escalão foi à procura do prémio de jogo já depois de abandonar o relvado.

Junto à porta do balneário do Boca Juniors formou-se uma fila de jogadores do Claypole, que nem se importaram de enfrentar algum tempo de espera (enquanto davam entrevistas a um canal televisivo, a TyC Sports).

A dada altura alguns elementos do staff do Boca Juniors tiveram mesmo de pedir aos jogadores do Claypole que se afastassem, dado o aglomerado de pessoas junto à porta do balneário.

Veja o vídeo: