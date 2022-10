O Racing Club Avellaneda lançou uma iniciativa única no mundo do futebol. Uma camisola que permite às adeptas do clube argentino amamentar os seus filhos enquanto assistem aos jogos.

O novo design da camisola consiste no reforço do tecido que facilita o ato de alimentar as crianças em público, algo que por vezes traz constrangimentos para a mulher.

«Sentimos orgulho por apresentarmos esta camisola, o mesmo orgulho que sentimos por transmitir tanto amor», escreveu o Racing Club nas redes sociais.

Vê aqui o vídeo de apresentação da camisola: