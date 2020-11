Mohamed Elneny, médio do Arsenal, também acusou positivo num teste à covid-19 ao serviço da seleção do Egito, confirmou esta segunda-feira a federação daquele país que, na sexta-feira, também já tinha divulgado o caso positivo de Salah.

O médio de 28 anos está assintomático e sente-se bem, mas acusou positivo nos testes que a seleção do Egipto realizou na chegada ao Togo onde joga esta terça-feira em jogo da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

Um anúncio que surge no mesmo dia em que a Premier League divulgou que dezasseis jogadores tiveram resultados positivos num grupo de 1,207 jogadores e funcionários dos clubes que foram testados entre 9 e 15 de novembro.

O caso de Elneny surgiu apenas três dias depois do compatriota Mohamed Salah, do Liverpool, também ter acusado positivo.

A federação do Egito revelou ainda que Elneny já tinha feito três testes, todos com resultados negativos, incluindo um logo após a vitória, em casa, sobre o Togo (1-0), no passado sábado.

O médio já regressou, entretanto, ao Cairo, no Egito, onde vai realizar nos testes, mas deverá ficar fora da visita do Arsenal ao campo do Leeds, marcada para domingo, bem como do jogo com os noruegueses do Molde, na quinta-feira seguinte, para a Liga Europa.