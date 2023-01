O internacional italiano Jorginho deixou o Chelsea e assinou em definitivo pelo Arsenal, informaram os dois emblemas londrinos.

O médio de 31 anos deixa os blues após quatro anos e meio e fica ligado aos gunners por uma temporada e meia com outra de opção.

De acordo com a Sky Sports, Jorginho, que terminava contrato com o Chelsea no verão, custou cerca de 13 milhões de euros. O italiano vai usar a camisola n.º 20.

Jorginho, formado no Hellas Verona, destacou-se no Nápoles antes da mudança para a Premier League. É agora o novo reforço do líder do campeonato inglês e aumenta as opções de Mikel Arteta para o meio-campo, isto porque Elneny vai desfalcar a equipa durante um largo período.