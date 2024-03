Cerca de três anos depois de ter assumido publicamente a sua homossexualidade, Josh Cavallo decidiu pedir em casamento o namorado em pleno estádio do Adelaide United, clube onde joga.



O internacional jovem australiano partilhou fotografias do momento especial em que se ajoelhou e propôs o companheiro Leighton Morrell em casamento. Para este episódio único e certamente inesquecível na vida de ambos, Josh contou com a ajuda do Adelaide na preparação desta surpresa, conforme o próprio fez questão de sublinhar.



«Começar o ano com o meu noivo. Obrigado Adelaide United por me ajudarem a preparar esta surpresa. Deram-me um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível e para partilhar esse momento especial onde tudo começou», escreveu na legenda às fotografias divulgadas nas redes sociais.



Josh Cavallo continua assim a quebrar barreiras acerca de um tema que ainda é tabu no futebol profissional masculino.