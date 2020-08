O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, criticou o futebolista brasileiro Arthur pela sua ausência do plantel dos catalães, com vista a preparar as eliminatórias finais da Liga dos Campeões, a jogar em agosto.

Bartomeu fala num «ato de indisciplina» do jogador, que viajou ao Brasil e não voltou para finalizar 2019/2020 no Barcelona, antes de rumar à Juventus, numa transferência inversa à de Pjanic, que vai de Turim para a Catalunha.

«Vai haver uma sanção e multa. Não deu motivo, disse que era a sua decisão, que estava no Brasil e que não vai voltar», referiu, em declarações ao jornal Sport. «É inaceitável. É um ato de indisciplina, porque não há motivo que justifique que não se junte aos companheiros, agora que vamos jogar a Liga dos Campeões», defendeu.

No próximo sábado, 8 de agosto, o Barcelona defronta o Nápoles, para a segunda mão dos oitavos de final da prova europeia.