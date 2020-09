O treinador do Lyon, Rudi Garcia, que levou a equipa às meias-finais da Liga dos Campeões na época 2019/2020, admite que há a possibilidade de os jogadores mais apetecíveis da equipa francesa poderem sair ainda neste mercado de transferências. Um deles é o holandês Memphis Depay.

«Se ele puder fazer a época no Lyon, seremos mais fortes. Depois, como a maioria dos meus jogadores, se eles tiverem a oportunidade de jogar num clube que está construído para ganhar a Liga dos Campeões, eu mesmo levá-los-ia pessoalmente no meu carro», afirmou Garcia, em declarações na noite de sábado, no programa Téléfoot.

O próprio Depay já tinha abordado o mercado de transferências e a possibilidade Barcelona, garantindo que ainda não falara com Ronald Koeman, técnico holandês dos catalães.

Garcia abordou também os jogadores Houssem Aouar, Bertrand Traoré e Moussa Dembelé, dizendo que «ninguém saiu ainda». «Com esta história da covid, não sabemos se vai haver alguma oferta. Confio nos meus líderes para mantermos uma equipa competitiva», rematou.