O futebolista português Fábio Silva afirmou que poder jogar a Premier League de Inglaterra é um «sonho» que quer ver agora concretizado no Wolverhampton, clube no qual vai ser treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo.

«Jogar na Premier League é um sonho para qualquer jogador e eu não sou exceção», afirmou o jogador de 18 anos, transferido do FC Porto por 40 milhões de euros. O dianteiro explicou, ainda, que escolheu o Wolves pela crença que tem no projeto, para a sua carreira.

«Escolhi o Wolves porque eu e as pessoas que estão comigo acreditam que é o melhor projeto para mim. O treinador vai ensinar-me muito e espero aprender com ele, com todo o staff e com os meus colegas», assinalou, em declarações aos canais oficiais do clube.

Silva tornou-se a contratação mais cara do clube, mas o português diz que isso não tem importância na responsabilidade acrescida. «Penso que o recorde no valor da transferência não é importante. O mais importante é o que podem esperar de mim: trabalho duro, humildade, respeito pelos meus colegas e o desejo de aprender com eles e com o treinador», afirmou Silva, que assinou por cinco temporadas com o emblema britânico.