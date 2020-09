O Benfica vai receber 200 mil euros pela transferência do futebolista português Fábio Silva do FC Porto para o Wolverhampton, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

O clube encarnado tem direito a 0,5 por cento do negócio, feito por 40 milhões de euros, pelo facto de Fábio Silva ter alinhado nos lisboetas nas épocas 2014/2015 e 2015/2016, respetivamente as do seu 13.º e 14.º aniversário. Cada uma delas vale 0,25 por cento do valor da transferência agora concretizada.