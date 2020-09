O presidente executivo do Wolverhampton, Jeff Shi, deixou rasgados elogios a Fábio Silva, jovem contratado ao FC Porto por 40 milhões de euros.



«Seguimos o desenvolvimento do Fábio há muito tempo. É um jogador que só precisa de alguns minutos para mostrar o seu talento natural. Nos últimos anos, o Fábio desenvolveu o seu futebol muito rapidamente e provou que é um jogador de equipa principal. O nosso treinador acredita que é uma contratação importante e que vai a jogar a equipa imediatamente. O timing do negócio é similar ao do Rúben Neves. Esperámos pelo momento certo para conseguir um jogador de topo ao preço certo», referiu, em declarações ao site do clube.



O dirigente sublinhou ainda que o emblema inglês segue o jovem jogador desde os 16 anos.

«Temos observado o Fábio desde que jogava nos sub-16 de Portugal e sentimos que ele era o melhor número 9 daquela idade a jogar na Europa. É jovem, tem uma técnica incrível, mas também é muito inteligente a jogar. Tem a capacidade de segurar a bola e combinar, tem sempre os olhos na baliza e a forma como se movimenta dentro da área é muito boa. É o tipo de jogador que os nossos adeptos adoram», elogiou.



Por último, Shi explicou qual o papel do técnico Nuno Espírito Santo na contratação de Fábio Silva.

«Todos os negócios que fazemos são para ajudar o Nuno a construir a equipa que ele quer. Mesmo depois da pandemia, mostramos ambição para melhorar e esta contratação mostra que vamos fazer um investimento considerável sempre que acharmos que é o passo certo para o clube», concluiu.