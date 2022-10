Depois de terminar a temporada de forma oficial nos mexicanos do Pumas, no início de outubro, Dani Alves treina agora nas instalações do Barcelona, juntamente com a equipa B, de maneira a manter a forma física e ainda conseguir ser chamado por Tite para o Mundial 2022.

O lateral brasileiro trabalha com os jovens catalães e sob orientação do treinador Rafa Márquez, com quem partilhou o balneário enquanto jogador.

Foi mesmo o Barcelona quem deu conta da presença de Dani Alves nos trabalhos da equipa B, onde «tem aconselhado os jovens» que, assim, têm «o privilégio de partilhar estes dias de treino com uma lenda do futebol, idolatrada por muitos».

«A sua carreira desportiva premiada e a sua condição física aos 39 anos fazem dele um exemplo a seguir para os jovens jogadores do Barça», vincou o clube espanhol.

Recorde-se que o Mundial do Qatar começa a 20 de novembro e o Brasil está no Grupo G, juntamente com Camarões, Sérvia e Suíça.

Veja as imagens de Dani Alves no treino com o Barcelona B: