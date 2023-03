Saiu esta quarta-feira a convocatória do Barcelona para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, com o Real Madrid, e a principal ausência dos catalães é Robert Lewandowski. Apesar da importância do polaco, já era expectável que fosse baixa para o clássico no Santiago Bernabéu, uma vez que está a contas com uma lesão no tendão da coxa esquerda.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Xavi não teve receio em atribuir o favoritismo aos merengues.

«Estamos a disputar um título, o Real Madrid continua a ser o favorito porque é o campeão da liga e da Liga dos Campeões. É um adversário muito difícil e vem num bom momento. O Real Madrid é favorito», começou por dizer.

«O meu argumento é que o Real Madrid conquistou os últimos títulos e nós estamos em processo de construção: conquistámos um título e contra eles [Supertaça de Espanha], jogando um futebol extraordinário, mas é o Real Madrid, eles estão a competir, golearam em casa do Liverpool e temos de ser honestos», acrescentou.

Além de Lewandowski, também Pedri vai falhar a partida com a formação de Madrid, mas Ansu Fati já está recuperado. Para colmatar as baixas, Xavi pediu entreajuda aos jogadores.

«Temos de ser uma equipa mais do que nunca, tanto na defesa como no ataque, ou na estratégia. Nestes jogos os pequenos detalhes importam. Tens de ser muito corajoso, ter personalidade e reduzir as perdas de bola porque eles podem causar dano com Vinícius, Valderde, Rodrygo ou Benzema», realçou.

Esta quinta-feira, é o primeiro de três jogos entre Barça e Real Madrid nas próximas semanas, já que as duas equipas se voltam a encontrar a 19 de março e 5 de abril.