Melhor marcador do Sudamericano, prova conquistava pelo Brasil, com seis golos, Vitor Roque é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e já se afirmou no Athletico Paranaense. O avançado de 18 anos é seguido de perto pelo Barcelona e sente que está preparado para jogar nos catalães.

«Sim, claro. Eu trabalho para isso. As competições que disputei no ano passado, a Libertadores e o Brasileirão, vão ajudar-me a estar bem preparado quando for para a Europa. Estou muito feliz por ter 18 anos, que agora me permitem jogar no estrangeiro», começou por dizer em entrevista ao Sport.

Apesar da juventude, Vitor Roque procura «manter o foco», trabalhar e «ser humilde», mas assume que o interesse dos catalães «é uma grande motivação».

«Tenho a certeza de que, se estiver bem aqui, ir para a Europa será uma consequência», reconheceu.

O avançado brasileiro acredita que mudar-se para o Camp Nou seria o destino ideal. «Sim, não é só um sonho meu, mas também de qualquer jogador que aparece. Se acabar por ir para o Barça, será uma grande alegria para a minha família e para mim. Tenho de continuar a trabalhar muito e torcer para que tudo dê certo com o tempo.»

No ano passado, Vitor Roque foi um dos principais responsáveis pela campanha no Athletico Paranaense na Libertadores, que apenas foi derrotado na final pelo Flamengo. O atacante de 18 anos, apesar do impacto que teve, assume que no Barcelona poderá ter mais dificuldades para afirmar-se.

«É algo que só poderei ver quando chegar lá. Se for preciso, é claro que ainda terei de ter um período de adaptação, mas na minha cabeça está sempre a vontade de jogar para ajudar a equipa», notou, antes de dizer que a aposta do Barça em Gavi e Pedri é a prova que «o clube valoriza, acima de tudo, a qualidade dos futebolistas».

Formado no Cruzeiro, Vitor Roque chegou na temporada passada ao Athletico. Apontou sete golos e deu três assistências em 36 jogos.