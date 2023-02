O Barcelona vem de um ciclo negativo, fruto de duas derrotas consecutivas, mas a maré de azar pode ainda não ter acabado. Esta segunda-feira, o emblema catalão comunicou que Robert Lewandowski está a contas com uma lesão no tendão da coxa esquerda, depois de ter cumprido os 90 minutos este domingo, no desaire em casa do Almería.

Segundo o clube blaugrana, o avançado polaco é baixa neste momento e «a sua evolução vai ditar a sua disponibilidade» no futuro. Ora, o futuro do Barça passa já por um clássico com o Real Madrid na próxima quinta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, no Santiago Bernabéu.

O jornal espanhol Relevo adianta que Lewandowski não vai conseguir recuperar a tempo desse embate e deverá ficar ausente dos relvados nas próximas duas semanas.

Se assim suceder, além do jogo com os merengues, o polaco vai falhar a receção ao Valência e a visita ao Athletic Bilbao, mas estará recuperado para o outro jogo contra o Real Madrid, desta feita para o campeonato, a 19 de março.

Esta é mais uma dor de cabeça para Xavi, que já não pode contar com Ansu Fati, Pedri e Ousmane Dembelé, também lesionados.