Depois do empate no dérbi de Madrid, o Barcelona poderia ficar com 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Real, mas perdeu na deslocação a Almería (1-0) e vê os merengues encurtarem a diferença para o topo nesta 23.ª jornada.

Com os portugueses Samu Costa (lançado na reta final) e Dyego Sousa no banco de suplentes, a formação da casa chegou à vantagem aos 24 minutos. Após um passe de Luis Suárez, El Bilal Touré ficou na cara de Ter Stegen e fuzilou as redes da baliza do guarda-redes germânico.

Ainda com a eliminação da Liga Europa na cabeça, após o desaire em Old Trafford, os catalães tentaram ir em busca de outro resultado, Xavi lançou Raphinha logo ao intervalo, mas a defensiva do Almería conseguiu controlar as investidas do Barça que, apesar de não terem sido muitas, ainda causaram algum susto.

Importa dizer, também, que Robert Lewandowski esteve muito desinspirado e uns furos abaixo do habitual, assim como toda a equipa, que este domingo já pôde contar com Gavi, mas ainda não teve o contributo do lesionado Pedri.

Desta forma, a formação blaugrana, que nunca na história tinha perdido em Almería, ainda é líder do campeonato espanhol, agora com 59 pontos, mais sete do que o Real Madrid. Por sua vez, a turma da casa dá um importante salto na tabela e deixa os lugares de despromoção: é 15.ª classificada, com 25 pontos, dois acima da «linha de água».

