O Bayern Munique venceu a equipa sensação da Bundesliga, o Union Berlim, por 3-0 e recuperou o primeiro lugar da classificação, em igualdade pontual com o Borussia Dortmund. A equipa de Julian Nagelsmann precisou apenas de quinze minutos para marcar três golos e decidir o jogo antes do intervalo.

A expetativa era elevada até porque o Union Berlim, ao fim de 21 jogos, somava os mesmos 43 pontos do que o gigante bávaro e já tinha empatado, em casa, no jogo da primeira volta (1-1), mas esta tarde o Bayern Munique, com João Cancelo no banco, apresentou-se ao melhor nível.

O Union, com Diogo Leite numa defesa a três, ainda resistiu na primeira meia-hora, mas depois desfez que nem um baralho de cartas, face ao poderio ofensivo do conjunto bávaro, com Kingsley Coman, Thomas Müller, Jamal Musiala a apoiarem Choupo-Moting.

Os três golos chegaram nos últimos quinze minutos da primeira parte. Kingsley Coman cruzou da direita e Choupo-Moting elevou-se bem na área para abrir o marcador aos 31 minutos. Nove minutos depois foi o próprio francês que marcou o segundo e, já em período de compensação, foi a vez de Musiala fazer o terceiro depois de um cruzamento atrasado de Müller. Estava feito.

Três golos de rajada que permitiram ao Bayern gerir o jogo na segunda parte em que começou a nevar com mais intensidade. Nagelsmann foi rodando a equipa com as entradas de Sadio Mané, Serge Gnabry, Leroy Sane e João Cancelo que entrou, ao minuto 78, para o lugar de Stanisic.

Com esta vitória, o Bayern reassume o comando da Bundesliga, com os mesmos pontos do que o Borussia Dortmund e, agora, com mais três do que o Union Berlim.

No outro jogo realizado este domingo, Freiburgo e Bayer Leverkusen empataram 1-1. Grifo (29m) colocou a equipa da casa a vencer, mas Azmoun (67m) empatou para os visitantes.

Confira a classificação da Bundesliga