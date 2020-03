Com André Silva a titular, o Eintracht foi goleado pelo Bayer em Leverkusen (4-0), numa partida referente à 25.ª jornada da Bundesliga.



Os farmacêuticos entraram com tudo na partida e aos 14 minutos já venciam por 2-0. Havertz desviou um cruzamento de Diaby e assinou o 1-0. Mais tarde, Paulinho rompeu pela esquerda e assistiu Bellarabi para um golo simples.



O arranque da segunda parte foi semelhante ao da primeira com a equipa de Bosz a marcar dois golos de rajada. Bellarabi devolveu a cortesia a Paulinho e o brasileiro fez o 3-0 (49m). O avançado bisou seis minutos depois após excelente passe de Havertz. Paciência entrou a quinze minutos do final para o lugar precisamente de André Silva.



Com esta vitória o Leverkusen consolidou o quarto lugar e está a três pontos do segundo lugar ocupado pelo Leipzig. O conjunto de Nagelsmann não saiu do nulo na visita ao terreno do Wolfsburgo.



Por sua vez, o Schalke 04 empatou na receção ao Hoffenheim enquanto o Friburgo bateu o Union Berlim por 3-1.



Por último, o Hertha de Berlim recuperou de dois golos de vantagem frente ao Werder Bremen e garantiu um ponto.