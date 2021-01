O belga François Vercauteren, que na época 2012/2013 passou pelo comando técnico do Sporting, é o novo treinador do Antuérpia. O técnico de 64 anos foi oficializado ao início da madrugada desta terça-feira como o sucessor do croata Ivan Leko.

Vercauteren volta assim a assumir um clube no seu país natal, na circunstância o quarto da carreira, após já ter orientado o Anderlecht por duas ocasiões – a última já no início de 2020/2021 – além do Genk e do Mechelen.

O técnico que passou com pouco sucesso por Alvalade – apenas 11 jogos e duas vitórias – orientou ainda o Al-Batin (Arábia Saudita), o Krylya Sovetov (Rússia) e a seleção da Bélgica.

Assume uma equipa onde jogam os portugueses Ivo Rodrigues e Aurélio Buta e que está no quinto lugar do campeonato belga e nos 16 avos de final da Liga Europa, fase na qual defronta o Rangers, que foi adversário do Benfica na fase de grupos.

Ivan Leko saiu do Antuérpia para suceder ao português Vítor Pereira no Shanghai SIPG, da China, clube no qual foi confirmado no fim-de-semana.