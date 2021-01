Rio Ferdinand partilhou o balneário com Paulo Futre no início da carreira, aquando da passagem do português pelo West Ham e agora recordou o dia em que, por causa de Futre, entrou em campo ainda bêbado.

Tudo porque o português, chateado por não lhe terem dado a camisola 10, saiu da convocatória para um jogo com o Arsenal.

«Tinha bebido três brandis com coca-cola quando entrou um funcionário na sala dos jogadores para me dizer que eu tinha de me vestir porque tinha sido convocado», recordou, confidenciando que «ainda tinha um copo na mão».

Na conversa com o podcast The Mo Gillian, o antigo internacional inglês recorda que acabou mesmo por entrar nessa partida frente ao Arsenal, apesar de todas as preces para que o treinador não se lembrasse dele.

«Estava no banco e só pensava: ‘por favor, não me mandes entrar. Depois de três brandis não posso ir para o campo’. Mas acabei mesmo por entrar», lembra, ele que tinha 17 anos à data.