Durante o estágio da seleção belga, Jan Vertonghen «contratou» Mertens como seu barbeiro pessoal e pareceu ter ficado cliente. O jogador do Benfica publicou nas suas redes sociais o momento anterior e posterior ao corte de cabelo, mostrando-se agradado com o resultado final.



A Bélgica continua a preparação para a receção à Inglaterra, agendada para o próximo domingo.



Veja as fotos na galeria associada.