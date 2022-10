O duelo entre Standard de Liège e Anderlecht, da 14.ª jornada da Liga belga, acabou precocemente.

Perante a quantidade de material pirotécnico atirado para o relvado pelos adeptos visitantes, à passagem do minuto 60, o árbitro decidiu dar o encontro por terminado, numa altura em que a equipa da casa vencia por 3-1.

No exterior do estádio também se registaram confrontos entre adeptos das duas equipas, mas a noite até acabou em festa. Pelo menos para Aron Donnum, internacional norueguês do Standard, que aproveitou a ocasião para fazer o pedido de casamento à companheira, Celin Bizet, jogadora do Tottenham e também internacional norueguesa.

Com os jogadores e staff do Standard à volta do casal, no relvado, Aron ajoelhou-se e fez o pedido, para gáudio do público que permaneceu nas bancadas.