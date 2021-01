O Manchester City recebeu e venceu o Aston Villa por 2-0 esta quarta-feira, no jogo que estava pendente da primeira jornada da Premier League. O português Bernardo Silva desatou as contas já na reta final do encontro com um golaço.

De pé esquerdo após livrar-se de dois adversários, o extremo formado no Benfica rematou e a bola só parou no fundo das redes da baliza à guarda de Emiliano Martínez, aos 79 minutos.

O 2-0 final foi apontado por Gundogan, de grande penalidade, aos 90 minutos, num jogo em que, além de Bernardo, Rúben Dias e João Cancelo foram titulares. O trio luso jogou os 90 minutos.

Com este resultado, o City igualou o Leicester no topo da classificação, com os mesmos 38 pontos e menos um jogo que as raposas. Contudo, este posto pode apenas durar cerca de duas horas, caso o Manchester United vença esta noite o Fulham.