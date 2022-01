O guarda-redes português Rui Silva teve um domingo de emoções fortes no Betis-Celta, jogo no qual foi titular na equipa andaluz, cerca de três dias depois de saber da morte do pai.

Na segunda-feira, imagens do programa espanhol ‘El Dia Después’, da Movistar, mostraram planos que ainda não se tinham visto das emoções vividas pelo guardião português.

Os adeptos nas bancadas do estádio Benito Villamarín receberam Rui Silva com uma enorme ovação, cantando pelo seu nome. Já antes do apito inicial, foi feito um minuto de silêncio por Manuel Fernando da Silva e o guardião português foi apoiado de perto pelos colegas de equipa Alex Moreno e Bartra, que estavam a seu lado na homenagem pré-jogo.

Isso e, claro, o gesto e o beijo de Iago Aspas, experientíssimo avançado do Celta, que quando marcou a Rui Silva, deixou-lhe uma palavra de força.