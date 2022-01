O futebol em segundo plano. Mas sempre o futebol.

Apenas três dias depois de ter perdido o pai, o guarda-redes português Rui Silva foi a jogo pelo Betis e esteve em destaque pela coragem que demonstrou ao fazê-lo, na derrota com o Celta por 2-0.

O jogo começou com minuto de silêncio que homenageou (também) o pai do internacional português e com todos os companheiros a envergar t-shirts de homenagem ao companheiro luso.

Com William Carvalho também no onze da equipa de Sevilha, o outro destaque do jogo foi Iago Aspas.

O internacional espanhol e capitão do Celta bisou na partida, mas fê-lo com uma classe monumental, demonstrada no beijo e abraço que deu a Rui Silva depois de ter inaugurado o marcador aos 36m.

No outro jogo do final da tarde na Liga espanhola, o Alavés e a Real Sociedad empataram 1-1, num dérbi do País Basco.

Januzaj fez o 1-0 para a Real Sociedad aos 14m, mas Joselu empatou aos 58m, assegurando um ponto para a equipa da casa.

Apesar da derrota, o Betis mantém o terceiro lugar no campeonato, com 33 pontos. A Real Sociedad é sexta classificada, com 30, enquanto o Celta é 12.º com 23 e o Alavés continua em lugar de despromoção, com 16.