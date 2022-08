Ederson (Manchester City) e Jan Oblak (Atlético Madrid) estão entre os dez nomeados para o Troféu Yashin, atribuído pela France Football ao melhor guarda-redes do ano.

Os dois ex-guardiões do Benfica fazem parte de uma lista na qual estão ainda Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munique) ou Alisson Becker. De fora ficou Gianluigi Donnarumma, vencedor em 2021.

Os prémio da Bola de Ouro serão atribuídos este ano a 17 de outubro, antes do Mundial.

Os guarda-redes candidatos ao Troféu Yashin:

Yashine Bounou (Sevilha), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) e Hugo Lloris (Tottenham).

