É oficial. Depois de um mês e meio de turbilhão e de ter sido, inclusive, decidida uma descida à terceira divisão por problemas financeiros, o Bordéus viu admitida a participação na segunda liga francesa em 2022/23, confirmou a Federação Francesa de Futebol (FFF), esta quarta-feira.

Em comunicado, a FFF refere que o seu «comité executivo tomou a decisão de aceitar a proposta de conciliação apresentada pelo Comité Olímpico Nacional e Desportivo Francês (CNOSF), datada de 25 de julho, relativa à manutenção do Bordéus na Ligue 2 [ndr: II Liga]».

Em junho, e já depois da descida desportiva à II Liga, o Bordéus viu ser-lhe aplicada a despromoção administrativa à terceira divisão, a National 1, pela Direção Nacional do Controlo de Gestão (DNCG), organização responsável por supervisionar as contas dos clubes de futebol das associações profissionais em França. O clube, que tem o acionista maioritário do Boavista, Gérard Lopez, como dono, apresentou depois um recurso que acabou rejeitado.

Contudo, na segunda-feira, o CNOSF deu parecer favorável à participação do Bordéus na II Liga. Tal aconteceu depois de dirigentes dos girondinos terem apresentado o caso ao CNOSF na sexta-feira, fruto dos acordos de conciliação alcançados com os credores americanos King Street e Fortress, que, de acordo com a imprensa francesa, resultaram numa redução de 75 por cento da dívida do clube.

«Reduzimos a dívida do clube em 40 milhões de euros, chegámos a um acordo com os credores», referira Gérard Lopez, a 12 de julho, à RMC, numa reestruturação que reduzira a dívida de 53 para 13,5 milhões de euros.

Depois do parecer favorável do CNOSF, era necessária uma resposta final da FFF, que anunciou agora a decisão de o Bordéus participar na II Liga da época que está prestes a começar, mas com medidas apertadas.

«A comissão executiva da FFF pede à DNCG que convoque o Bordéus para julgar eventuais medidas imediatas de monitorização e controlo. A comissão executiva pede ainda à DNCG que exerça um controlo financeiro reforçado e regular do clube durante a época 2022/23», refere a Federação, no final do comunicado, ao início desta tarde.

O Bordéus também já reagiu em comunicado, confirmando a decisão aceite para participar no segundo escalão do futebol francês.