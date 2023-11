Yassine Bounou, guarda-redes do Al-Hilal, equipa de Jorge Jesus, contou como foi escolhido o vencedor da Luva de Ouro, prémio de distinção do melhor guarda-redes do Mundial.

De acordo com o marroquino, inicialmente era suposto ser ele o vencedor, devido ao destaque que teve ao serviço da seleção de Marrocos, mas a FIFA acabou por escolher Emiliano Martínez, pelo papel crucial que teve na vitória da Argentina.

«Fomos assistir à final do Mundial entre a França e a Argentina. Porém, decidimos não ver o jogo até ao fim porque havia muita gente. Quando estávamos a sair, uma pessoa da FIFA aproximou-se de mim e disse-me para esperar, porque provavelmente iria ganhar a Luva de Ouro. Então, fiquei à espera, e depois o Martínez fez aquela famosa defesa contra o Kolo Muani e acabou por ser decisivo nos pênaltis. Após aquele momento, era lógico que tinha de ser ele a ganhar o prémio», contou o guarda-redes marroquino, figura dos Leões do Atlas, que terminaram o Mundial no 4.º lugar.

Ao serviço do Al-Hilal, primeiro classificado do campeonato saudita, Bono já realizou 14 jogos e sofreu apenas seis golos. O internacional marroquino foi também o 13.º classificado na Bola de Ouro 2023 e ficou em 3.º lugar no Troféu Yashin, prémio destinado ao melhor guarda-redes do mundo.