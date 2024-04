O Internacional venceu, fora de portas, o campeão Palmeiras por 1-0, numa partida da segunda jornada do Brasileirão. Wesley, jogador que jogou no Verdão, foi o autor do golo a vitória do Colorado em São Paulo e no final, recebeu uma provocação por parte de Abel Ferreira.



Enquanto falava na flash interview, o avançado foi interrompido pelo técnico português. «Só te lembras de jogar contra mim!», referiu o treinador, em tom de brincadeira, arrancando um sorriso a Wesley.



Veja como aconteceu: