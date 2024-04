Felipe Anderson, que jogou no FC Porto por empréstimo na época 2020/2021, anunciou que vai deixar a Lazio no final da temporada e a partir de julho vai jogar no Palmeiras, de Abel Ferreira.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o avançado, que está em final de contrato com a equipa italiana, confirmou que não chegou a acordo com o emblema da capital transalpina para a prolongação do vínculo e assinou, assim, a «custo zero» com o emblema brasileiro.

«Por respeito à Lazio e a toda a sua gente que sempre me apoiou, informo que não cheguei a acordo para a renovação do contrato com o Clube e por isso seguirei outro caminho na próxima temporada. Sempre demonstrei o meu profissionalismo e o meu compromisso com a Lazio, por isso garanto que continuarei a dedicar-me até ao último dia do meu contrato para honrar esta camisola», escreveu Felipe Anderson nas redes sociais.

O avançado, que completa esta segunda-feira 31 anos, rubricou contrato com o Palmeiras, de Abel Ferreira, até dezembro de 2027.