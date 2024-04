Um cabeceamento certeiro de Gianluca Mancini, aos 42 minutos, foi decisivo para a Roma triunfar, na tarde deste sábado, sobre a rival Lazio (1-0), no dérbi que marca a 31.ª jornada da Serie A

No Estádio Olímpico, o central italiano finalizou, de cabeça, um canto cobrado por Dybala, soltando a festa nas hostes «giallorossi». A turma de De Rossi pôs fim a um jejum que durava há dois anos no «Derby Della Capitale».

Numa partida plena de intensidade, Dybala, que deixou o encontro aos 80m, tardou a saída do relvado, sendo interpelado por Guendouzi. Na resposta ao francês, o argentino apontou para a caneleira, onde tem eternizada a conquista do Mundial, em 2022.

