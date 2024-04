A Lazio anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Saná Fernandes, jovem português de 18 anos.

Em comunicado, o emblema italiano informou que prolongou o vínculo do avançado por mais quatro anos.

Esta época, refira-se, Saná Fernandes soma cinco golos e uma assistência em 27 jogos pelos sub-19 da Lazio.

Antes de ingressar no clube de Roma, Saná jogou no Sporting (até 2021/22), ele que é irmão de Joelson Fernandes, antiga promessa dos leões que atualmente joga no Hatayspor, e Roger, e primo de Roger, jogador do Sp. Braga.